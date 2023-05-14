Германия передаст Украине пакет военной помощи на 3 млрд евро

В заявлении министерства обороны Германии говорится, что пакет будет содержать различную военную технику, такую ​​как 20 бронетранспортеров Marder, 30 танков Leopard, 4 огневые единицы IRIS-T-SLM и более 200 разведывательных дронов и боеприпасов.

"Этим ценным вкладом в виде срочно необходимой военной техники мы еще раз показываем, что Германия серьезно относится к своим обязательствам", — заявил министр обороны Борис Писториус.

Он добавил, что Берлин "будет оказывать всю возможную помощь — до тех пор, пока это необходимо".

Заявление Германии прозвучало после того, как во вторник Соединенные Штаты объявили о пакете помощи Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов, направленной на "укрепление ее противовоздушной обороны» и «удовлетворение потребностей в артиллерийских боеприпасах".