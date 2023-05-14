Турция голосует за президента и парламент

Действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану приходится беспокоиться о своем переизбрании после 20 лет пребывания у власти.

Опросы предсказывают гонку "ноздря в ноздрю" с его соперником, лидером оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Результаты ожидаются поздно вечером в воскресенье.

Выборы проходят в напряженной обстановке. В последнее время высказывались опасения, что Эрдоган может не смириться с поражением. Однако в пятницу президент заявил, что однозначно примет результат.

С момента введения президентской системы пять лет назад 69-летний Эрдоган получил больше власти, чем когда-либо прежде, и может в значительной степени управлять страной без парламента.

Критики опасаются, что страна с населением около 85 миллионов человек может полностью скатиться к автократии, если он снова победит.

За голосованием в стране НАТО также пристально следят на международном уровне.