Исследователи обнаружили самые старые из известных доисторических следов человека

Три отпечатка возрастом примерно 300 000 лет были найдены на месте раскопок в Шёнингене (район Хельмштедт).

Группа под руководством Флавио Альтамуры из Тюбингенского университета в журнале «Quaternary Science Reviews» подозревает, что следы исходят от Homo heidelbergensis — предшественника неандертальцев.

Отпечатки, два из которых принадлежат молодым особям, окружены следами нескольких животных, в том числе лесных слонов и носорогов.

По словам исследователей, вместе это дает картину экосистемы того времени.

«Наши находки подтверждают, что вымерший человеческий вид жил на берегах озер или рек с мелководьем», — говорится в заявлении университета.

Согласно анализу, находки в Шенингене представляют собой снимок повседневной семейной жизни и могут, среди прочего, предоставить информацию о поведении и социальном составе этих первобытных людей.