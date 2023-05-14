Хватит хамелеонов и лицемеров: Никита Михалков жестко прошелся по коллеге, который предал Родину

Родина потеряла своих вчерашних звезд, однако и они потеряли Родину. Такое мнение высказал автор канала "История в деталях" на платформе Дзен. Он при этом подчеркивает: если уехавших артистов есть кем заменить, то замену Родине найти нелегко.

Другие государства принимают нашего брата, но до того момента, пока тот поддерживает политику страны, в которой осел. А что завтра будет? Новое место, новая Родина? Новые взгляды, новые принципы? Не часто ли происходят перемены принципов вслед за сменой места жительства? - задался вопросом блогер.

Среди тех, кто уехал и признан в родной стране иноагентом, - Артур Смольянинов. Легендарный режиссер Никита Михалков тоже высказал свое мнение об этом артисте.

Талантливый, запоминающийся, Артур Смольянинов не далее, как в 2022 году декларировал свой патриотизм, уверяя: мы за границей никому не нужны.

А в 2023 гду заявляет, что готов идти против русских. Но, когда ему с украинской стороны вручили повестку, порвал ее и удрал. Такой вот пример лицемерия и двойной морали! - цитирует блогер Михалкова.

По его словам, Никита Сергеевич многое рассказал о ролях Артура Смольянинова и сожалел, что Россия лишилась неплохого актёра. И одновременно признаёт, что лицемерам нет места в России.

Еще вреднее для государства, когда такие субъекты останутся, будут изнутри подтачивать лодку. А сколько еще таких деятелей культуры? - передает слова мэтра блогер.

По мнению режиссёра и киноведа, чем раньше они проявят себя, тем лучше. Неприятнее и опаснее, если они притаились и тогда жди удара в спину!

Двойные стандарты морали подходят для запада, но не России. С другой стороны, такие деятели у нас никогда не приживались. Вот давайте не будем сожалеть о тех, кто сам сделал свой выбор и отказался от Родины, - подчеркнул автор.

Он считает: даже если уехавшие изменят свою риторику, публично покаются и захотят вернуться в свою страну, "возникнут резонные сомнения в их искренности", потому что совсем недавно из их уст звучали противоположные лозунги и призывы.

А слова "обмену и возврату не подлежат", - подытожил блогер.