Ставка на развлечение: Мария Шукшина обвинила главу Первого канала Константина Эрнста

Актриса Мария Шукшина отмечает, что Первый - главный канал России. И его главная задача - продвигать национальные интересы страны, заниматься вопросами культуры и развития.

А что происходит на деле? А вот что: Константин Эрнст ставку делает на сферу развлечений, пытаясь получить тем самым максимальную прибыль. Другие моменты его мало интересуют. При его руководстве на Первом в основном демонстрируют "желтуху" вроде "Пусть говорят". Причем одно время от шоу отказались, однако в конце прошлого года опять решили вернуть, - цитирует звезду автор канала "Интересная жизнь" на платформе Дзен.

По мнению Марии Васильевны, эти развлечения зачастую носят прозападный характер, а участвующие в них лица нередко позволяют себе сомнительные высказывания в отношении России.

Также не стоит забывать, кто там работал раньше. К примеру, взять того же Урганта, показавшего себя "во всей красе" после начала СВО. При этом он не был осужден руководством канала. А иноагент Александр Невзоров долгое время был советником Эрнста.

Шукшина уверена, что за время правления Эрнста на Первом часто звучали мысли и идеи людей, которые придерживаются прозападных взглядов, многие из них уехали или хотят уехать из России.

Мария Васильевна призвала говорить как можно больше о культуре России, прививать любовь к стране и воспитывать подрастающее поколение.