Телефонные мошенники увели у жительницы Минска более 1,2 млн BYN

В Первомайское РУВД г. Минска обратилась директор столичной организации, ставшая жертвой мошенников, которые позвонили женщине в мессендежере и используя психологическое воздействие и манипуляции увели у минчанки более 1,2 миллиона рублей.

Отмечается, что телефонные мошенники представились потерпевшей сотрудником милиции и Национального банка Республики Беларусь.

В ведомстве напомнили, что правоохранители и работники банков никогда не звонят в мессенджерах и не просят оформить кредит или оказать содействие в поимке злоумышленников, а также не предлагают застраховать и обезопасить денежные средства.

В случае, если вам Вам поступил подобный звонок от неизвестного лица необходимо немедленно прекратите разговор и сообщите о произошедшем в милицию.