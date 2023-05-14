Итальянский муж отнял у племянницы Михаила Ефремова ее сына

Племянница известного актера Михаила Ефремова Ольга вышла замуж за итальянского бизнесмена Алессандро Сини в 2016 году. У пары родился сын Арсений, сообщает Космополитен.

Но - увы! - счастливого союза не случилось. Ольга Ефремова мечтала сниматься в итальянском кино, она даже выучила для этого язык. Но муж вместо Рима увез жену в маленький городок Анцио.

Ольга не сумела смириться с предложенной ей ролью матери и домохозяйки.

Не прижилась я в пригороде итальянском. Все-таки я Оля Ефремова. Два высших образования, — пояснила звезда.

Актриса несколько лет жила на две страны, забирая сына с собой.

У нас где-то пять лет было Москва — Рим, Москва — Рим! Я ребенка никогда здесь не удерживала, мой ребенок прожил здесь полжизни, полжизни там. Он по-русски говорит, читает по-русски. Он - Арсений, — рассказала Ефремова.

По словам женщины, муж стал ее ревновать, хотя они сами приняли решение о расставании, но на развод не подавали. Но потом Алессандро все-таки обратился в суд, и стал чинить препятствия в свиданиях с ребенком.

Человек приглушен обидой и ревностью.Он не может отделить мух от котлет! У итальянских мужчин национальная забава — у русских женщин забирать детей. Его иск, грубо говоря, нацелен на то, чтобы лишить меня возможности как-то вершить судьбу моего сына, моего! — возмущена актриса.

Итальянец намерен лишить Ольгу родительских прав.

Уже начался развод. В Италии это длится годами. И стоить будет очень дорого. Все это минимум года три. Сейчас у нас еще непростая ситуация между Россией и Европой. Он и момент ведь выбрал не простой: сейчас все против нас, - посетовала звезда в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Она заверила, что ей ничего не нужно от пока еще официального мужа. Актриса не претендует даже на итальянское гражданство. Она даже готова оставить сына, но при условии возможности видеться с ним.