Предупреждение от ангела: Людмила Поргина приняла решение об уходе из Ленкома

Актриса Людмила Поргина продолжает восстановление после серьезной травмы, полученной при падении на загородной даче, сообщает PROZVEZD. Вдова Караченцова при этом считает, что упала не случайно.
Уверена, что это - предупреждение Господа, - призналась Людмила Андреевна.
Когда я в больнице пришла в себя, попросила медсестер, чтобы отвели в местную церковь. После этого все сразу поняла.
Когда упала, ангел мне сказал: «Люда, опомнись, собери последние мозги. Что делаешь в театре? Приходишь туда каждый день, чтобы потом в полной темноте выйти на сцену со свечкой в руке, на одну минуту? Зачем ты себя мучаешь?». Я это все осознала.
Поргина всерьез думает об уходе из Ленкома.
Это не тот театр, где я вместе с другими играла с выдающимися актерами, - отметила аткриса.
Инночка Чурикова была последней, кто ушел в тот мир. Но главное – хватит терпеть бесконечные унижения. Я из-за этого ведь болею целый год.
На нервной почве какие болезни только не обострились. На протяжении года из больниц не выхожу! Через день заканчивается больничный, опять пойду со свечкой по темной сцене ходить. После, видимо, буду уходить.
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