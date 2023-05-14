Перекись и йод: какие средства из аптеки способны сотворить на огороде чудо

Какими средствами нужно запастись в дачный сезон, чтобы потом с их помощью защищать свой огород?

Перекись водорода

Ее можно использовать для борьбы с паразитами, грибковыми заболеваниями. Например, перекись хорошо добавить при поливе огорода водопроводной водой - она выветрит опасные химикаты, в том числе и хлор.

Для стимулирования роста проращенных ростков можно поливать сеянцы 3%-й перекисью водорода (2 ст.л. на 1 л воды). Для стерилизации земли в подобном настое повысить концентрацию: 4-5 ст.л. на 1 л воды.

Перекисью хорошо также обеззараживать семена. Для этого нужно опустить их в 3%-й раствор примерно на 20 минут. А для укоренения черенков - поместить в перекисный настой (1 ч.л. на 1 л воды).

Перед посадкой растений ею можно обрабатать горшки и судна.

Йод

С этим веществом в саду и огороде надо быть осторожным: при его использовании важна концентрация. Обычно применяют 5%-ю форму вещества. Йодовый раствор часто используют в виде фунгицида и стимулятора роста семян. Для приготовления действенного раствора достаточно капли на 3 л воды.

Что касается обработки семян, то здесь концентрация выше: капля на литр. Йод используют и при поливе, но в малых количествах, так как земля не нуждается в большом количестве этого микроэлемента.

Марганцовка

Ее сферы ее применения схожи с йодными. Настой марганцовки тоже используют в качестве фунгицида или при обеззараживании семян перед посадкой. В таких случаях применяют разбавленный светло-розовый раствор.

Марганцовку также применяют при борьбе с зараженной или гнилой почвой. Эти процедуры проводят при концентрированном темно-малиновом растворе. Как и в случае с йодом, с помощью настоя марганцовки обрабатывают емкости и теплицы перед посадкой, а также садовые инструменты.

Горчица

Это природный заменитель многих средств, которые помогают бороться с садовыми вредителями и различными болезнями растений. Порошком горчицы посыпают землю, чтобы отпугнуть слизней и улиток. Также можно приготовить и раствор: 10 гр. горчичного порошка и 40 гр. мыла на 10 л воды.

Таким раствором опрыскивают овощи, фрукты, ягоды и плодовые деревья - для защиты от вредителей.