РИКЗ: результаты ЦЭ по белорусскому и русскому языку будут известны через 10 рабочих дней

Миксюк сообщил, что сегодня, 14 мая 2023 года, около 53,3 тыс. 11-классников написали первый в истории Беларуси централизованный экзамен, результаты которого будут известны уже через 10 рабочих дней.

Он уточнил, что результаты ЦЭ выпускники смогут узнать на официальном веб-сайте сайте РИКЗ.

Для этого нужно будет зайти в раздел «ЦЭ», далее в раздел «результаты ЦЭ», где ученикам необходимо ввести свои персональные данные и номер бланка ответа.

Отмечается, что школы также узнают результаты сдачи ЦЭ учениками, так как они будут учитываться при выставлении итоговой отметки по предмету в аттестат об общем среднем образовании.