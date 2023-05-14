Агроном рассказал, что не только пользу, но и вред может принести торф на огороде

Одним из таких является торф – природное удобрение, образующиеся из частиц отмерших болотных растений. Торф, как полезное ископаемое добывается в болотах, руслах рек или водоразделах.

Этот вид сырья с давних времён используют в основе удобрений для земли и в других сферах деятельности. Вещество состоит из разложившихся растений и продуктов синтеза — гумусовых, минеральных частиц и воды. В составе содержится также небольшое количество минеральных и химических элементов.

Большая доля торфяников используется садоводами и огородниками для повышения плодородия грунта. Из торфяных отложений изготавливают удобрения, стимулирующие препараты для роста растений, горшки под рассаду и укрывной биоматериал на зиму.

В торфяном материале накоплено множество продуктов фотосинтеза и углерода, что при внесении в почву улучшает её проницаемость к влаге и воздуху, делает рыхлой, а также меняет микробиологический состав.

Вещество улучшает структуру земли, уменьшает содержание нитратов, снижает действие пестицидов, подавляет вредоносные бактерии и грибки, повышает кислотность.

Входящие в состав гуминовые и аминокислоты улучшают развитие растительных культур. Именно поэтому, торф, как удобрение так часто используется для огородов.

Различают следующие виды торфа:

Низинный: Этот вид образуется из частиц древесных пород, мхов, осок и тростников в болотных местах. Разложение растений происходит без доступа кислорода с помощью микроорганизмов в низинном слое.

Эта разновидность отличается высокой влажностью и плотностью. Торфяной пласт состоит из низинных неразложившихся растений: ольхи, папоротника, берёз, ели, ивы и пр. Залегает в поймах рек и глубоких оврагах.

Верховой: Из своего названия указывает на то, что образуется в верхнем слое заболоченных мест из травы и растений. В образовании участвует кислород.

Обладает лёгкой и рыхлой структурой, состоит из остатков растений верхнего типа: лиственница, сосна, топяная осока и т. д.

Переходной: Является составным из части верхового и низинного торфа.

Огородники используют торфяное сырье для придания рыхлости земляному кому и создания правильной структуры дерново-подзолистых почв, где преобладает песок и глина. Как известно, песок слабо удерживает воду, а глина воздухонепроницаема.

Поэтому, лучшего варианта для такого грунта не отыскать. Как выбирают торф для огорода? Выбрать можно в зависимости от того, какая степень разложения у вещества. Выделяют три категории:

Низинный тип. Более 40% степени разложения. Из-за нейтрального состава лучшим образом подходит для огорода.

Переходной тип. Степень разложения от 25 до 40%. Используют как материал для компостирования.

Верховой тип. Минимальная степень разложения, которого составляет 20%. Не рекомендуется вносить в чистом виде в грунт из-за высокой кислотности, требует предварительной обработки.

Основная польза и вред торфа на огородном земельном участке. Определим, в чём заключаются полезные действия торфяного состава:

Позволяет повысить урожайность за счёт улучшения грунта, минимален в затратах.

Увеличивает гумусовый слой земли, тем самым улучшает плодородие.

Повышает пористость, воздухо- и водопроницаемость субстрата, улучшая работу корневой системы растений.

Борется с патогенной микрофлорой, грибками, бактериями, является хорошим антисептиком.

При пониженной кислотности субстрата можно нормализовать этот показатель, если правильно подобрать тип торфа.

Быстро прогревает землю, способен задерживать полезные вещества и останавливать их вымывание.

Обладает гигроскопичностью. Увеличивает влагоемкость грунта.

Какие недостатки и вред может принести:

Торф вреден, только если его неправильно использовать или сочетать с некачественными удобрениями. Тогда растения замедляют развитие, а в некоторых случаях возможна даже гибель.

Вещество способно повышать кислотность почвы, что неблагоприятно действует на рост культуры. Чтобы избежать закислённости грунта, известкуют торфяной материал – на 100 кг добавляют 4– 6 кг извести.

Торф не принесёт никакой пользы, если земля плодородная и рыхлая. Содержание микроэлементов в веществе минимально и будет усваиваться только на 5%.