Как навсегда избавиться от борщевика на участке с помощью обычной соли

При этом растение весьма живучее, и в каждом из них очень быстро созревает огромное количество семян.

Покупные средства помогают избавиться от борщевика, но только на начальном этапе, когда растение еще не распространилось по участку.

Но если борщевика уже достаточно много, решить проблему поможет обычная поваренная соль, которая есть в каждом доме.

Достаточно рассыпать ее у корней сорняка и немного подождать. Вскоре корневая система погибнет, а вместе с ней – и все растение.