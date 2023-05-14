Дачники рассказали, как увеличить урожай смородины вдвое при помощи золы и крахмала

Крахмал активизирует рост побегов и улучшает вкус ягод. После такой подкормки они становятся более крупными и сладкими.

Для приготовления удобрения нужно размешать 300 г крахмала в 3 л воды, довести до кипения и проварить на медленном огне.

Затем средство разводят ведром воды и выливают по 3 л состава под каждый смородиновый куст до начала цветения, а затем еще раз, когда ягоды начнут наливаться.

Увеличить урожай можно и с помощью древесной золы. Ее нужно растворить в воде, настоять двое суток и разбавить водой, а затем полить смородину.