Как сделать бесплатное и эффективное удобрение из сорняков: дачники поделились секретом

18:08 2023-05-14

Многие дачники хотят получить экологически чистый урожай, поэтому не используют химию в огороде.

Но вырастить огородные культуры без удобрений практически невозможно. Правда, есть способ подкормить растения без химии, причем абсолютно бесплатно.

Для приготовления такого удобрения нужно сложить в ведро сорняки: крапиву, клевер, одуванчики, полынь, сныть.

Все это заливают теплой водой, а емкость накрывают крышкой. Настаивать состав нужно 5-10 дней при регулярном помешивании.

Когда жидкость потемнее, а пена осядет, удобрение нужно развести водой 1:10 и полить огородные растения.

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