Дачники объяснили, какие действия губят урожай кабачков

Кабачки плохо растут на глинистой и торфяной почве, для них больше подходит слабощелочной или нейтральный грунт.
Важно следить, чтобы листья растения не ложились на землю, иначе под ними заведутся споры плесени и вредители.
Кабачки не вырастут крупными и вкусными без подкормок. Через 10 дней после посадки растения нужно удобрить составом, содержащим азот.
Перед цветением в качестве подкормки используется настой коровяка, во время цветения – калийные удобрения.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__