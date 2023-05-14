Дачники объяснили, какие действия губят урожай кабачков

Кабачки плохо растут на глинистой и торфяной почве, для них больше подходит слабощелочной или нейтральный грунт.

Важно следить, чтобы листья растения не ложились на землю, иначе под ними заведутся споры плесени и вредители.

Кабачки не вырастут крупными и вкусными без подкормок. Через 10 дней после посадки растения нужно удобрить составом, содержащим азот.

Перед цветением в качестве подкормки используется настой коровяка, во время цветения – калийные удобрения.