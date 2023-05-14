Ни одной особи тли не останется на участке: как приготовить эффективное средство без химии

Опрыскивание химикатами – не лучший вариант, ведь в этом случае плоды растений не будут полезными для здоровья.
Есть куда более простая, безопасная и к тому же бесплатная альтернатива – средство на основе ботвы томатов.
В листья растения содержатся токсичные вещества, способные уничтожить тлю. Они высвобождаются при измельчении зелени.
Для приготовления средства от тли 2 стакана измельченных листьев томатов нужно залить таким же количеством воды, настоять 12 часов, процедить.
После этого остается только разбавить концентрат водой в соотношении 1:1 и опрыскать растения. От тли не останется и следа.
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