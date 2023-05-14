Как удивить всех соседей урожаем томатов: хитрые рецепты с бананом и кофе

Вырастить такие томаты помогает настой на основе банана. Для его приготовления нужно измельчить шкурки двух фруктов и залить их 3 л воды.

Через 3 дня раствор следует процедить, добавить еще столько же воды и полить полученным раствором рассаду томатов.

Укрепить растения и повысить их устойчивость к негативным факторам окружающей среды поможет кофейная гуща.

Ее нужно смешать с водой 1:1 и полить растения. Кофе ускоряет усвоение растениями фосфора, калия, магния и прочих полезных веществ.