Как удивить всех соседей урожаем томатов: хитрые рецепты с бананом и кофе

Вырастить такие томаты помогает настой на основе банана. Для его приготовления нужно измельчить шкурки двух фруктов и залить их 3 л воды.
Через 3 дня раствор следует процедить, добавить еще столько же воды и полить полученным раствором рассаду томатов.
Укрепить растения и повысить их устойчивость к негативным факторам окружающей среды поможет кофейная гуща.
Ее нужно смешать с водой 1:1 и полить растения. Кофе ускоряет усвоение растениями фосфора, калия, магния и прочих полезных веществ.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__