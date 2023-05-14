Чего нельзя делать при выращивании огурцов: большинство дачников допускают эти ошибки

Пока растет рассада, ее нельзя поливать слишком обильно. Необходимо также сделать в емкостях дренажные отверстия для выхода излишков влаги.

Огурцы не вырастут крепкими, вкусными и сочными без подкормок. Для этой цели подойдет удобрение из травы. Можно также подкармливать растения древесной золой, биогумусом, навозом.

Если стебель огурца сильно вытянулся, это нельзя оставлять без внимания. Растение нужно погрузить чуть глубже в почву.

Нельзя допускать стрессов для растения. Например, если резкое изменение температуры воздуха совпадает с обильным поливом, развитие растения может нарушиться.