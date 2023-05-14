Глина в огороде: какие хитрости знают далеко не все дачники

В каких случаях глина на огороде способна принести неоценимую пользу? Чем вообще ценно это вещество?

Глина богата минеральными солями и органическими веществами. А также - соединениями таких компонентов, как железо, кальций, магний, алюминий, натрий, калий.

В чистом виде она обладает слабой воздухо- и водопроницаемостью. По этой причине глинистый грунт плохо прогревается, переувлажняется, на земле появляется корка, не пропускающая воздух к корням растений и затрудняющая выведение из почвы углекислого газа и сероводорода.

Такой грунт не подходит для овощных культур и садовых деревьев. Лучше всего для растений подойдет суглинок, в котором 10-30 процентов глинистых частиц. В отличие от глины, он обладает легкостью и отличной воздухопроницаемостью.

Чтобы повысить плодородие глинистого грунта, его надо разрыхлить и при пееркопке добавить речной песок, перемешать. Очень полезно, если в смеси будут гумус, торф, известь, компост и другие удобрения. Такая комбинации облегчает почву, согревает ее, дает возможность растнеиям дышать.

А глинистая составляющая - обогащает землю полезными органическими веществами. При добавлении гумуса в грунт происходит щелочная реакция, потому не надо добавлять его под культуры, предпочитающие кислую среду. Рекомендуется также использовать влажный гумус, а не сухой.

На участках с тяжёлым глинистым грунтом не рекомендуется использовать навоз, так как он может засолить землю. На такой почве лучше применить торфяную добавку.

Что касается кислой почвы, то здесь выручит известь. Она поможет улучшить водо- и воздухопроницаемость и структуру почвы. На 1 кв. м надо внести 1-1,5 кг извести. Рекомендуется каждый год ее перекапывать, рыхлить и добавлять органические удобрения.

Глина может стать отличной основой для компостной кучи. Для этого на дно надо уложить слой глины в 7-10 см, сверху - сухую подстилку (можно использовать сено), солому или опилки. Глина образует корку, и не позволит жидким веществам просочиться в землю.