Энрике Иглесиас из-за болезни вынужденно отменил концерты

Избранник Анны Курниковой заявил, что отменяет ближайшие концерты. Причина - серьезная болезнь 48-летнего исполнителя. Как уточняет Космополитен, у него диагностировали пневмонию.

Медики настаивают на полном покое артиста, ему рекомендовано оставаться дома с близкими. О произошедшем с ним Энрике рассказал буквально за несколько часов до начала своего выступления в Мексике.

Музыкант обратился к фанатам, высказав сожаление.

Мое выступление в Мексике пришлось отменить. У меня диагностировали пневмонию, доктора настаивают на полном покое, запретили перелеты. Мне невероятно жаль отменять шоу в стране, что так много для меня значит, - признался Иглесиас.

Он надеется на быстрое восстановление, и потом намерен возобновить свою гастрольную деятельность.

Приношу мои глубочайшие извинения, крепко обнимаю всех вас, мои дорогие поклонники, — резюмировал певец.

Энрике Иглесиас сегодня счастлив в отношениях с Анной Курниковой. Пара воспитывает троих детей.