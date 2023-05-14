Энрике Иглесиас из-за болезни вынужденно отменил концерты

Избранник Анны Курниковой заявил, что отменяет ближайшие концерты. Причина - серьезная болезнь 48-летнего исполнителя. Как уточняет Космополитен, у него диагностировали пневмонию.
Медики настаивают на полном покое артиста, ему рекомендовано оставаться дома с близкими. О произошедшем с ним Энрике рассказал буквально за несколько часов до начала своего выступления в Мексике.
Музыкант обратился к фанатам, высказав сожаление.
Мое выступление в Мексике пришлось отменить. У меня диагностировали пневмонию, доктора настаивают на полном покое, запретили перелеты.
Мне невероятно жаль отменять шоу в стране, что так много для меня значит, - признался Иглесиас.
Он надеется на быстрое восстановление, и потом намерен возобновить свою гастрольную деятельность.
Приношу мои глубочайшие извинения, крепко обнимаю всех вас, мои дорогие поклонники, — резюмировал певец.
Энрике Иглесиас сегодня счастлив в отношениях с Анной Курниковой. Пара воспитывает троих детей.
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