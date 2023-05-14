Стас Костюшкин сменил имидж, вдохновившись разведённым Григорием Лепсом

«После клипа “Королева” с Еленой Блиновской (вы ведь уже посмотрели этот клип?) вы мне столько всего пожелали, что, недолго думая, я, как и персонаж из фильма Эльдара Рязанова “Невероятные приключения итальянцев в России”, хочу сказать только одно: “Не надо! Я сам!”» — написал певец в своём Telegram-канале и опубликовал видео, на котором бреется налысо.

Поклонники 51-летнего Костюшкина пришли в восторг от столь смелого поступка певца, заявив, что с новой стрижкой он помолодел и стал брутальным.

Однако по информации 5 Канала, Стас Костюшкин решил пойти по стопам Григория Лепса и обратился к медикам для пересадки волос, ввиду чего его новая стрижка является лишь этапом предоперационной подготовки.