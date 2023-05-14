Работа над ошибками: какие промахи допускает почти каждый второй дачник

Иногда даже опытные дачники допускают ошибки в деле ухода за огородом. Какие именно и как их исправить?

Полив

В этом числе - полив грядок холодной водой. Такие поливы провоцируют гниение корней растений. А это, в свою очередь, может привести к потере урожая.

Если нет желания подогревать воду, можно упростить процесс: установить специальную бочку, где вода будет нагреваться под солнце. Именно вода обезопасит культуры от возможного пересыхания и гниения.

Несоблюдение севооборота

Еще одна ошибка: выращивание культур на одном и том же месте несколько лет. Культура год от года будет давать меньше урожая, будут накапливать разнообразные вирусы.

Чтобы избежать подобного варианта, нужно организовать правильный севооборот, который будет гарантировать здоровье всему урожаю.

Время внесения удобрений

Подкормки надо вносить в строго обозначенное время. К примеру, если земля не прогрелась, она не в состоянии впитать полезные минералы. Что касается жидких удобрений, их следует вносить во влажный грунт, так они лучше усвоятся.

Кроме того, надо следить, чтобы ни одна вредная капля раствора не попала на листья, чтобы их не обжечь.