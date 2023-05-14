Как француженки: обнаженная съемка Ренаты Литвиновой вызвала ажиотаж

Рената Литвинова больше года проживает во Франции. Актриса ездит на гастроли со своим спектаклем «Кактус», она также разрабатывает новые проекты. А недавно заслуженная артистка РФ решилась на шалость: снялась в игривой фотосессии, сообщает Космополитен.
Рената разделась полностью, но разрешила камере запечатлеть себя лишь до груди. Актриса при этом отказалась от косметики.
Звезда также снялась и в ванной. При этом она надела игривое платье с запахом, почти обнажившее ее фигуру.
Еще на одном фото Литвинова запечатлена в полупрозрачном платье. Поклонники звезды остались в восторге от экспериментов Ренаты.
Француженки именно так и фотографируются! - написали блогеры.
До чего эстетично, нет и намека на пошлость. Рената, лишь вы сможете так чувственно и грациозно раздеться.
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