Как француженки: обнаженная съемка Ренаты Литвиновой вызвала ажиотаж

Рената Литвинова больше года проживает во Франции. Актриса ездит на гастроли со своим спектаклем «Кактус», она также разрабатывает новые проекты. А недавно заслуженная артистка РФ решилась на шалость: снялась в игривой фотосессии, сообщает Космополитен.

Рената разделась полностью, но разрешила камере запечатлеть себя лишь до груди. Актриса при этом отказалась от косметики.

Звезда также снялась и в ванной. При этом она надела игривое платье с запахом, почти обнажившее ее фигуру.

Еще на одном фото Литвинова запечатлена в полупрозрачном платье. Поклонники звезды остались в восторге от экспериментов Ренаты.