Не сажайте их на огороде: какие цветы возле грядок могут нанести большой вред культурам

В числе самых распространенных пар растений-компаньонов фасоль и кукуруза, капуста и укроп, бархатцы и помидоры, подсолнухи и кабачки, бархатцы и фасоль.

Если растение-компаньон отталкивает от растения вредителей, то культура-ловушка, напротив, - будет вредителей привлекать. Такие растения надо держать подальше от огорода. О каких именно растениях идет речь?

В основном это касается цветов. Скажем, настурции и крапива могут привлечь к огурцам тлю, а французские бархатцы - все виды вредителей, в том числе слизней.

Тюльпаны и нарциссы тоже лучше сажать подальше от грядок. Они содержат вредные алкалоиды, приводящие к судорогам, головокружению, расстройству желудка. Выращивание нарциссов и тюльпанов возле лука увеличивает риск перепутать луковицы, и по ошибке съесть не ту.

Некоторые растения вообще ядовиты - такие, как наперстянка. Его листья, стебли, цветы, семена вредны для здоровья. Это же можно сказать и о душистом горошке: в процесе роста он выглядит, как обычный горох, однако на самом деле он токсичен.

В списке плохих друзей огородных культур - гладиолус. Его лучше держать их подальше от бобовых культур - гороха и фасоли. Как известно, гладиолусы препятствуют развитию этих растений.

Подсолнечник на участке довольно полезен: он привлекает опылителей, ускоряет скорость цветения садовых растений, поддерживает бобовые и виноградные культуры. Тем не менее, его нельзя сажать рядом с низко растущими растениями, потому что подсолнечник лишает их света.