Марина Хлебникова переживает смерть отца

Отец Хлебниковой ушёл из жизни в четверг, 11 мая. Арнольду Хлебникову неожиданно стало плохо, после чего родственники вызвали бригаду скорой помощи, но прибывшие на место медработники не смогли его спасти.

Напомним, во время пожара в 2021 году Арнольда Хлебникова спасатели выносили из квартиры на носилках, так как он не мог ходить из-за проблем с ногами.

Сама певица в результате пожара получила ожоги площадью 50% поверхности тела и была экстренно госпитализирована в реанимацию, после чего Хлебникова перенесла две операции по пересадке кожи.