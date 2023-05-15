Эрдоган лидирует на выборах в Турции с 49,34% голосов после обработки 99,9% урн

В понедельник утром, 15 мая, журналисты турецкого телеканала ТРТ со ссылкой на пресс-службу Центрального избирательного комитета Турции сообщили, что действующий президент страны Тайип Эрдоган лидирует на выборах президента в государстве по итогам обработки порядка 99,9 процентов всех урн.

К этому часу стало известно, что Эрдоган сумел набрать 49,34 процентов от общей массы голосов избирателей, в то время как его основной конкурент от объединённых турецких оппозиционных сил Кемаль Кылычдароглу уверенно занимает второе место в голосовании с результатом в 44,99 голосов.

Характерно, что подобные итоги голосования на президентских выборах в Турции гарантируют проведение их второго тура, в которых Тайип Эрдоган Кылычдароглу вновь посоперничают за первенство в гонке на пост национального лидера. Согласно данным ЦИКа, ещё один кандидат в в турецкие президенты, Синан Оган, вряд ли поучаствует во втором туре выборов, поскольку не смог набрать даже по 10 процентов голосов избирателей.

Старт голосования на выборах президента в Турции произошёл 14 мая в 8 утра по местному времени, которое идентично с московским. Завершилось же голосование в 17:00 того же дня. Сами выборы проходили в 81-ой турецкой провинции и прошли в спокойной обстановке без серьёзных происшествий.

Кроме того, Эрдоган обвинил оппозицию государства в попытке вербально фальсифицировать итоги голосования путём преждевременных попыток их оглашения.