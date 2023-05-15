19FortyFive: США боятся получить ущерб от укрепления союза России и Ирана

Утром 15 мая колумнисты американской интернет-газеты 19FortyFive Питер Брукс и Джеймс Филлипс опубликовали новую совместную статью, в котором выразили опасения по поводу интенсификации сотрудничества между правительствами Ирана и России, в последние годы существенно наращивающих союзные отношения.

По мнению аналитиков 19FortyFive, Москва и Тегеран могут сблизиться настолько, что ущерб от этого получат Соединённые Штаты, находящиеся в стадии ненасильственной конфронтации с обеими государствами, чьё вступление в негласный союз безусловно угрожает национальной безопасности Америки.

При этом Филлипс и Брукс подчеркнули, что Россия и Иран усиливают взаимодействие не только в политико-экономической сфере, но и в военной, что сейчас наиболее всего опасно для интересов администрации Вашингтона в европейском, евразийском и ближневосточном регионах.

В колонке 19FortyFive говорится о планах Тегерана приобрести у Москвы новейшие истребители четвёртого поколения Су-35, а также публицисты предполагают, что российские власти могут решиться помочь своим иранским коллегам в разработке собственных ядерных вооружений.

Резюмируя, американские эксперты сходятся во мнении о том, что команда Джозефа Байдена не справилась с задачей по пресечению укрепления иранско-российского союза.