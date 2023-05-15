Сотни дальнобойщиков заблокировали дороги на границе с Данией

Водители грузовиков в Дании заблокировали пересечение границы с Германией в знак протеста против введения платы за проезд для грузовиков.

Как сообщают различные СМИ, в воскресенье вечером водители выстроили свои автомобили на перекрестках в Падборге и Крусо.

Согласно информации, с 2025 года для грузовых автомобилей будет введена плата за проезд по километражу.

Поэтому транспортные компании требуют, чтобы плата за проезд была пропорциональна цене дизельного топлива.

Сообщается также, что грузовики блокируют дороги у паромных доков в портовом городе Хельсингёр на северо-востоке страны и еще в ряде мест.