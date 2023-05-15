Миллионы частных счетов во Франции заблокированы в понедельник

Запутанная ситуация затрагивает многих владельцев счетов во Франции.

Как сообщает Midi Libre, в последние дни и до вторника, 16 мая, 10 миллионов банковских счетов в Credit du Nord и Societe Generale подвергались серьезным нарушениям.

Неудобство для клиентов объясняется первоначальной компьютерной передачей данных клиентов Credit du Nord в сеть Societe Generale в рамках официально зарегистрированного с начала года слияния двух компаний.

В результате пользователи временно не могут просматривать свой банковский счет, совершать переводы или увеличивать лимит своей карты.

Ни один биржевой ордер не может быть эффективным, также уточняют наши коллеги.

С другой стороны, клиенты по-прежнему могут использовать свои платежные средства, снимать наличные или вносить депозиты.