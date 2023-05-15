В Твиттере Урсулу фон дер Ляйен назвали сумасшедшей за ее высказывание про общие ценности с Украиной

Пользователи Твиттера выразили свое возмущение словами главы Еврокомиссии.

Так, один из комментаторов назвал новой ценностью Евросоюза "свободу убивать" и отметил, что "теперь за это присуждаются награды".

Другой пользователь посчитал Брюссель "террористической организацией". Также в комментариях люди высказывались от лица всех европейцев:

Большинство граждан Европы желают мира и не верят вашим мистификациям реальности.

Многих возмутило присуждение почетной награды Зеленскому:

Это отвратительно, так смешно, так позорно. Что выдающееся сделал для Европы этот человек?

В итоге общее мнение комментаторов свелось к тому, что "фон дер Ляйен сошла с ума".