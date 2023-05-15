Россия окончательно выходит из ДОВСЕ

«Из-за изменившейся ситуации ДОВСЕ противоречит интересам нашей безопасности. Этот очевидный факт теперь должен быть признан и на Западе», — заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию «Парламентская газета».

В понедельник российский парламент примет решение о том, когда будет официально расторгнут Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Президент России Владимир Путин уже издал соответствующий указ от 10 мая.

Договор ДОВСЕ ограничивает обычные вооружения, такие как танки и бронетранспортеры, по обе стороны от границ стран НАТО и РФ.