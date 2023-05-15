СМИ: Джордж Сорос умер от сердечного приступа в возрасте 92 лет

В понедельник утром, 15 мая, популярный в Соединённых Штатах блоге Мэтт Уоллес опубликовал новый пост в мессенджере Twitter, где публично заявил, что по имеющейся в его распоряжении информации бизнесмен Джордж Сорос только что скончался на девяносто третьем году жизни.

По словам Уоллеса, причиной кончины Сороса является сердечный приступ. Тем не менее, слова журналиста ничем не подкреплены, поскольку ни одно другое СМИ к данному моменту не располагает сведениями о гибели Джорджа Сороса, ввиду чего данные о его смерти пока остаются неподтверждёнными.

При этом Мэтт Уоллес постоянно утверждает, что он является персональным советником генерального директора компаний Tesla, SpaceX и Twitter Илона Маска. Сам Маск заявления Уоллеса не подтверждает, а ранее блогер был неоднократно замечен за публикацией дезинформации в сети.

В частности, Уоллес писал посты в соцсетях о том, что Джордж Сорос ранее продал все акции принадлежащей Илону Маску фирмы Tesla, однако позднее выяснилось, что американец намеренно ввёл общественность в заблуждение из-за личной неприязни к Маску на фоне недовольства его политикой управления Twitter.

Мэт Уоллес полагает, что Илон Маск не позволяет сотрудникам Twitter осуществлять политику свободы слова в мессенджере на уровне, которого заслуживают американские граждане.