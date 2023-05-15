Все по закону: Россия арестовала нидерландские корабли, отказавшиеся от контракта по Сахалин-2

Иностранные компании, которые заняты в проекте "Сахалин-2", не сразу поверили, что им запретили в РФ работать под прежним статусом, и обязали зарегистрировать компании в России. Дело в том, что по новым законам операторами нефте-газовых проектов имеют право выступать лишь российские организации.

Безраздельно управлять недрами РФ иностранцам нежданно запретили, хотя ещё с периода СССР заграничные экономики обогащались за счет российских ресурсов. РФ сегодня меняет эти "правила", чтобы сделать такую схему достоянием истории, сообщает автор канала "Древний Кавказ" на платформе Дзен.

На российских недрах в этом проекте зарабатывали японская Митсубиси и Mitsui, британская Shell, нидерландская компания Switzer Sakhalin, так как существовала система привлечения иностранных подрядчиков.

Ни в Европе, ни в США, разумеется, такого решения не ожидали. Казалось бы, российские месторождения у них уже в руках. Но теперь их заставили отдать свои акции и диктуют российские правила, которые больше не принесут иностранцам бесконечной финансовой прибыли, что была совсем недавно, - пишет блогер.

Проект "Сахалин-2" предполагал раздельную добычу. Согласно ему, "Газпром" обязан был покупать добытый иностранцами российский газ на российских месторождениях.

Но продавали они, конечно, не всё. Часть увозили себе за бесценок, пользуясь положениями прежнего договора, - уточняет автор. Когда некоторые государства начали экономическое и политическое давление на РФ, в дело пошли разные способы, в том числе - попытки повлиять на производственную деятельность с целью нанесения колоссальных убытков.

В качестве примера автор привел нидерландскую компанию Swizer Sakhalin, оформившую договор фрахта буксиров и получившую за это деньги.

Компания, по его словам, неожиданно решила самовольно растолковать договорные обязательства, и предприняла попытку усложнить производственный процесс путём вывода из работы четырех буксирных судов. Но незамедлительный ответ ее очень сильно огорчил.

Вместо того, чтобы предоставить этой фирме право самовольно трактовать контракт, принимать любые решения вразрез с договорённостями, в РФ принудительно обязали компанию следовать тем пунктам, под которыми она поставила подписи.

По запросу ООО "Сахалин Энерджи" на 4 буксира "Корсаков", "Анива", "Буссе" и "Сахалин" наложен арест.

Суть российских претензий проста: нидерландская компания 17 апреля прислала уведомление о выходе из проекта по политическим причинам. Тем самым они нарушили договор фрахта, и собирались покинуть российские воды.

Но воды им не разрешил покинуть: на суда наложен арест. Они будут работать, пока не выполнят свой договор. Потом их придётся продать,чтобы компенсировать убытки российской компании, которая определенный период не могла осуществлять действия на ряде объектов.