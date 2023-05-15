Богатый урожай клубники: сколько лет можно выращивать на одном месте

Если растить клубнику на одном месте, то почва перестанет быть плодородной. Ягода станет болеть. Вредители с радостью накинутся на слабое растение.

Самое главное в том, что урожай не порадует.

Продолжительность выращивания культуры на одном месте составляет не более 4 - 5 лет.

По окончанию вышеуказанного срока участок следует освободить от кустов клубники.

На месте любимой многими ягоды отлично себя будут чувствовать различные овощи, но никакой земляники, кустов шиповника и малины здесь быть не должно.