Богатый урожай клубники: сколько лет можно выращивать на одном месте

Если растить клубнику на одном месте, то почва перестанет быть плодородной. Ягода станет болеть. Вредители с радостью накинутся на слабое растение.
Самое главное в том, что урожай не порадует.
Продолжительность выращивания культуры на одном месте составляет не более 4 - 5 лет.
По окончанию вышеуказанного срока участок следует освободить от кустов клубники.
На месте любимой многими ягоды отлично себя будут чувствовать различные овощи, но никакой земляники, кустов шиповника и малины здесь быть не должно.
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