Ни песни на русском: поклонники осудили выступление Тамары Гвердцители в Нью Йорке

Тамара Гвердцители уехала из России в 2022-м году в связи с болезнью матери. Ее концерты были отменены, и певица почти год не выходила на сцену. Но при этом не делала и громких заявлений, отмечает КП.
Летом она спланировала гастроли в 8 американских городах, цена билетов на ее концерты колеблется в пределах 75-125 долларов. По сообщениям ряда СМИ, Гвердцители готова выступать на небольших площадках, а также работать на корпоративах. За такое выступление певица просит 50 тысяч долларов.
Возвращаться в РФ Тамара Михайловна не собирается, отмечает издание. Однако в качестве компромисса не исключает выход на сцену, скажем в Турции или ОАЭ, где споет и для российской публики.
Сейчас звезда находится в США. Как стало известно, американские концерты Гвердцители начнутся на месяц раньше обещанного. Причина, вероятно, в финансовых трудностях.
На днях певица пела в Нью-Йорке, в Бруклине - перед русскоязычной публикой. Ее зрители – в основном люди в возрасте, эмигранты из Советского Союза. Концерт проходил в камерном зале. Реакция не замедлила себя ждать.
Родители только что вернулись с концерта Тамары Гвердцители. Певица ни одной песни не исполнила на русском языке, - поделились жители Нью-Йорка.
Уточняется, что как будто пела она по-грузински и на украинском. Зрители так и оценили ее выступление: «ни одной песни на русском».
Этот пост спровоцировал скандальное обсуждение. Многие при этом жестко осудили звезду:
Поедет в Россию за баблом, начнет петь по-русски. Ничего нового: думала, что она умнее…
Тамара не оценила аудиторию, которая почти целиком состоит из пожилых людей, что помнят ее со времен СССР. Американцы на нее не пойдут.
Реклама на концерт была на русском, а потом - люди ведь прекрасно помнят, на каком до этого пязыке она пела…
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