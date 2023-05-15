Ни песни на русском: поклонники осудили выступление Тамары Гвердцители в Нью Йорке

Тамара Гвердцители уехала из России в 2022-м году в связи с болезнью матери. Ее концерты были отменены, и певица почти год не выходила на сцену. Но при этом не делала и громких заявлений, отмечает КП.

Летом она спланировала гастроли в 8 американских городах, цена билетов на ее концерты колеблется в пределах 75-125 долларов. По сообщениям ряда СМИ, Гвердцители готова выступать на небольших площадках, а также работать на корпоративах. За такое выступление певица просит 50 тысяч долларов.

Возвращаться в РФ Тамара Михайловна не собирается, отмечает издание. Однако в качестве компромисса не исключает выход на сцену, скажем в Турции или ОАЭ, где споет и для российской публики.

Сейчас звезда находится в США. Как стало известно, американские концерты Гвердцители начнутся на месяц раньше обещанного. Причина, вероятно, в финансовых трудностях.

На днях певица пела в Нью-Йорке, в Бруклине - перед русскоязычной публикой. Ее зрители – в основном люди в возрасте, эмигранты из Советского Союза. Концерт проходил в камерном зале. Реакция не замедлила себя ждать.

Родители только что вернулись с концерта Тамары Гвердцители. Певица ни одной песни не исполнила на русском языке, - поделились жители Нью-Йорка.

Уточняется, что как будто пела она по-грузински и на украинском. Зрители так и оценили ее выступление: «ни одной песни на русском».

Этот пост спровоцировал скандальное обсуждение. Многие при этом жестко осудили звезду: