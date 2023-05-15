После операции на груди у Гоар Аветисян начался некроз ткани

Известная российская блогер и визажист Гоар Аветисян пару месяцев назад сделала операцию по уменьшению груди, но потом столкнулась с новыми проблемами. Девушка пожаловалась, что на одной груди рана плохо заживала и начался некроз, сообщает 5-tv.ru.

Дырка была глубокая. Со стороны как будто кто-то яблоко откусил. Думала, что сердце выпрыгнет оттуда, — рассказала Аветисян своим подписчикам.

Блогер пожелала никому не переживать подобного. Сама она сильно испугалась за свое здоровье и начала молиться. Была готова на все, только бы рана зажила и здоровье восстановилось.

Но, к счастью, со временем все нормализовалось. Однако после пережитого стресса знаменитость, не так давно радикально поудевшая, опять набрала 5 килограммов.