Скончался звезда «Часа Волкова» актер Владимир Кузнецов

Знаменитый актер Владимир Кузнецов, сыгравший десятки ролей в кино и сериалах, ушел из жизни. Как напоминает СтарХит, зрители помнят его по таким фильмам, как «Две сестры», «Час Волкова» и многих других.

О смерти звезды сообщили коллеги Кузнецова в театре «Ленком». Что стало причиной смерти 79-летнего актера, неизвестно.

По всей вероятности, знаменитость в последнее время испытывал проблемы со здоровьем. Прощание с артистом состоится 16 мая в траурном зале Боткинской больницы в Москве.

Ушел из жизни Владимир Алексеевич Кузнецов, служивший в «Ленкоме» на протяжении 45 лет, с 1969 по 2014 годы. Он пришел сюда сразу после окончания Школы-студии МХАТ, - говорится в сообщении пресс-службы театра. Яркого, харизматичного актера зрители запомнили по многим, причем не только главным, ролям в кино - «Тихое следствие», «Битва за Москву» и других. И, конечно, на сцене «Ленкома».

Владимир Алексеевич играл в знаковых спектаклях режиссеров Марка Захарова, Андрея Тарковского и других. В частности, актер был занят в постановках «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты», «Тиль», «Автоград-XXI», «Гамлет», «Жестокие игры», «Юнона и Авось»,«Оптимистическая трагедия», «Королевские игры» и других,- уточнили коллеги.

Они выразили самые искренние соболезнования родным и близким замечательного актера.