Как в фильме ужасов: отдых в Египте для семьи из-за укусов гигантских комаров превратился в ад

Для британской семьи безмятежный отдых на берегу Красного моря превратился в историю, сопоставимую с фильмом ужасов. Как сообщает Супер.ру, 58-летняя Трейси рассказала Daily Mail, что запланировала двухнедельный отпуск в Хургаде, чтобы отдохнуть с дочерью и зятем до летнего наплыва туристов.

Но уже в первую ночь туристов атаковали огромнейшие кровожадные комары. Утром семейство ждал еще один неприятный сюрприз: в номере не было горячей воды. Персонал заверил, что решит проблему, но, по словам Трейси, возможности помыться у них не было еще 4 дня.

Это привело к тяжелым последствиям: в маленькие ранки от укусов попала инфекция, на их месте появились страшные волдыри. Трейси из-за воспалений на ногах было тяжело ходить, потому о красивом ровном загаре и заплывах не могло быть и речи.

Но и это еще не конец злоключений. По словам британки, в заросшей грязью ванне поселился таракан, и на всем курорте воняло сточными водами. На территории отеля к тому же ежедневно распыляли некий газ, который якобы должен был отпугнуть насекомых.

В итоге женщина вместо отдыха на пляже целыми днями ковыляла туда-сюда, умоляя работников исправить неполадки в ее номере. Через четыре дня наконец пришли 5 человек, чтобы осмотреть протекающий кондиционер. Но взять количеством не вышло: кондиционер продолжил лить воду на пол.

Тем временем состояние ран на ногах Трейси ухудшалось, она обратилась к местному доктору, который прописал антибиотики. Изначально об оплате речь не шла, однако после того, как Трейси ушла, доктор начал забрасывать ее сообщениями в стиле: «А когда будут деньги» или «Давайте созвонимся».

Увлекательные каникулы осложнились еще и побочным эффектом после приема лекарств: у туристки началось расстройство желудка. Трейси в итоге испортила одежду и опозорилась перед постояльцами отеля.