250 тысяч долларов за 1 грамм: какой металл ценится так дорого и почему

Калифорний – это металл, имеющий порядка 20 изотопов. Самым ценным из них является калифорний 252. Это самый дорогой металл на планете, его запас оценивается всего в 10 граммов.

Впервые этот искусственный изотоп был получен в 1950-м году - в лаборатории университета Беркли. После технологию его добычи освоили и в СССР.

Ежегодно в мире производят лишь несколько десятков микрограммов этого металал, - уточнил автор канала "Угрюмый лимон о финансах" на платформе Дзен.

Во многих источниках есть данные, что этот металл сейчас добывается только в РФ, в НИИАР в Димитровграде. Второе место, где его производили - Ок-Риджская национальная лаборатория, - сгорела.

Однако пожар произошел только на одном объекте, его удалось локализовать и потушить. О выбросах радиоактивных веществ при этом не сообщалось, что наталкивает блогера на мысль, что с производством калифорния все в порядке.

Он отметил, что эта лаборатория - крупнейшее научно-исследовательское учреждение в системе нацлабораторий Минэнергетики США, потому ее деятельность засекречена. Так что говорить о том, что калифорний в США больше не производят, преждевременно.

Как производят калифорний

Есть 2 метода синтеза этого металла: мишени из кюрия (тоже дорогостоящего искусственного металла) 8-18 месяцев бомбардируют нейтронами внутри ядерного реактора. Осуществляется синтез поэтапно, образуя новые изотопы - до тех пор, пока не образуется калифорний.

Второй метод занимает еще больше времени. Чтобы синтезировать 1 гр. калифорния, нужно 8 лет и 10 кг плутония, который тоже синтезируется в лабораторных условиях.

К слову, 40 кг плутония достаточно для создания 6 ядерных боеголовок. Плутоний поэтапно превращается в америций, кюрий, берклий. И только потом становится калифорнием.

Второй метод, к слову, подтверждает версию: если было бы задето производство калифорния, последствия были бы ужасными. И взрыв атомной бомбы трудно было бы скрыть.

Где применяется металл

Хотя такой металл стоит огромных денег, и его очень трудно получить, его производство себя оправдывает. По свойствам у металла нету аналогов.

Как уточняет автор, 1 гр. может поддерживать цепную реакцию деления атомов, сопровождающуюся выработкой энергии (этот процесс - суть работы ядерного реактора).

С помощью калифорния также проводятся связанные с исследованием ближнего и дальнего космоса разработки, изучаются атомы веществ.

Он задействован в нейтронно-активационном методе исследования. Именно он помог установить, что в пряди волос императора Наполеона, срезанном за день до смерти, содержался мышьяк, количество которого превышало норму в 13 раз.

Калифорний используется в металлургии, химической, угольной, нефтяной промышленности.

С его помощью также пытаются лечить онкологию. 252-й изотоп калифорния используется в радиологической терапии, и этот метод показывает свою эффективность.