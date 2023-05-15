Сода в уходе за клубникой: в чем польза средства для растения

Опытные садоводы - огородники рекомендуют соду в уходе за любимой ягодой многих.

Сода или гидрокарбонат натрия способствует ликвидации сорняков на грядке с клубникой.

Также средство отпугивает насекомых-вредителей от их любимого лакомства.

Сода хорошо влияет на состав почвы, делая его идеальным для выращивания ягоды.

Удобрение благотворно влияет на вкус садовой земляники. Благодаря гидрокарбонату натрия она будет сочной и сладкой.

Для приготовления подкормки из соды, нужно соблюдать определенные пропорции. 1 столовую ложку соды берут на 2,5 литра жидкости.

Смесь употребляют на протяжении пару часов после того, как ее приготовили.