Сода в уходе за клубникой: в чем польза средства для растения

Опытные садоводы - огородники рекомендуют соду в уходе за любимой ягодой многих.
Сода или гидрокарбонат натрия способствует ликвидации сорняков на грядке с клубникой.
Также средство отпугивает насекомых-вредителей от их любимого лакомства.
Сода хорошо влияет на состав почвы, делая его идеальным для выращивания ягоды.
Удобрение благотворно влияет на вкус садовой земляники. Благодаря гидрокарбонату натрия она будет сочной и сладкой.
Для приготовления подкормки из соды, нужно соблюдать определенные пропорции. 1 столовую ложку соды берут на 2,5 литра жидкости.
Смесь употребляют на протяжении пару часов после того, как ее приготовили.
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