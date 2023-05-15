В Минске задержан 25-летний педофил

По данным следствия, минчанин, который ранее не привлекался к уголовной ответственности, познакомился с 15-летним подростком в чат-боте мессенджера для знакомств.

Задержанный спустя несколько месяцев общения пригласил несовершеннолетнего к себе домой, где совершил в отношении него действия сексуального характера.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что работающий курьером в зоомагазине мужчина вёл интимные переписки ещё с пятью подростками, трём из которых присылал материалы порнографического характера.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего.

Милиция призывает родителей обращать внимание на поведение и психологическое состояние своих детей.

Напомним, в Беларуси по инициативе МВД до 31 мая проводится комплекс мероприятий по противодействию преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, обороту детской порнографии.