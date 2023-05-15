Лучше этого не делать: какие ошибки способны снизить урожайность томатов

Интернет просто пестрит советами по тому, что надо предпринять, чтобы увеличить урожайность томатов. А чего категорически не стоит делать, чтобы не потерять урожай?

Оставлять пасынки

Такие ошибки допускают в основном начинающие огородники, которым иногда просто жалко избавляться от пасынков. Однако это - важный этап ухода за культурой.

Дело в том, что растение на их выращивание тратит силы, которые можно пустить на увеличение количества завязей и плодов. Кроме того, данная процедура ускоряет созревание томатов.

Плотные посадки

Если помидоры растут, плотно прилегая один к другому, они недополучают нужное количество кислорода, плохо проветриваются. Также плоды в таком случае лишены нужного им количества солнечного света.

Плохой полив

Поливать культуру надо в меру - чтобы не переборщивать, но и чтобы нехватки воды тоже не было. В целом томаты любят воду. Она им крайне необходма для того, чтобы донести кальций до верхушек растения.

Особенно важно, чтобы растение не испытывало жажду в первые недели после посадки. В ином случае томаты могут вянуть, их бутоны - опадать, что отразится на конечном результате.