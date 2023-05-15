Песков прокомментировал слухи о плохом самочувствии Лукашенко

Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией о том, что у президента Беларуси Лукашенко есть какие-либо проблемы со здоровьем.

Пресс-секретарь главы российского государства также призвал общественность ориентироваться лишь на официальные данные.

Накануне первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Александр Лукашенко перестал появляться на публике после 9 мая по причине плохого самочувствия, однако отказался назвать диагноз, ограничившись фразой: «Там ничего такого сверхъестественного нет».