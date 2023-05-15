Дачный эксперт пояснил, что положить в ямку при высадке томатов в грунт

Высаживать рассаду помидоров можно, когда температура почвы составит 16-18 градусов тепла. Такая погода в среднем климатическом регионе устанавливается примерно в конце мая.

Перед днем высадки рассаду надо хорошенько полить с добавлением жидкой подкормки. Можно использовать органические самодельные смеси или готовые покупные синтетические удобрения.

Делаем лунки, туда всыпаем природный мел, перемешиваем с грунтом, поливаем. Почва раскисляется, также мел обогащает ее магнием, кремнием, кальцием, разрыхляет.

Структура земли становится более легкой. Природный мел оберегает посадки от вредителей.

Кроме этого средства, можно добавить в ямку древесную золу вместе с измельченной скорлупой яиц.

Опытные дачники советуют в лунки для томатов подкладывать мелкую рыбку по несколько штучек, что поможет обогатить грунт фосфором.

Вот еще два варианта удачной органической подкормки томатов при высадке: крапивная заправка, приготовленная из рубленой зелени растения, костная мука - источник фосфора, азота, железа, марганца.

Тем, кто отдает предпочтение купленным смесям, можно посоветовать такой способ удобрения высаженных томатов. На 10 л воды - 10 г монофосфата калия.

Делаем прикорневые поливы, можно дважды - с перерывом в две недели.

Что в ямку класть не стоит? Навоз, птичий помет, перегной. Рассада будет жировать, все силы бросит на наращивание зелени, а не плодов.