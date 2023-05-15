Вновь помолодел: Киркоров решил избавиться от белой бороды и вернуть привычный образ

Филиппа Киркорова в последнее время не узнать, причем в прямом смысле слова. В начале 2023 года певец сделал ряд пластических операций и при этом не пытался ничего скрывать, сообщает Вумен.ру.

Напротив - исполнитель в деталях рассказывал, как все происходило, сколько килограммов он потерял и так далее. И, разумеется, - демонстрировал нового себя. Позже поп-король российской эстрады решил сменить и бороду - черную на кипенно-белую.

Не успела публика свыкнуться с новым образом, как Филипп опять преобразился, вернув себе былой цвет бороды. Подписчикам это понравилось. Они заметили, что Филипп будто помолодел:

Впервые за год - образ не шута, а шикарного мужчины. Так-то лучше. Классно с черной бородой.

Некоторые вновь подчеркнули, что пластика пошла на пользу артисту:

Классный эффект от пластики. Какой статный!

По мнению экспертов, народный артист сделал не только пластические операции на теле, но и процедуру под названием эндоскопический лобно-височный лифтинг. Такое заявление порталу Passion сделала хирург Анастасия Любченко.