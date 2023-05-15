Как избавиться от паутинного клеща в огороде: дачники назвали лучшее натуральное средство

Для этого потребуется несколько видов эфирных масел: розмарина, гвоздики, тимьяна и перечной мяты.

По пять капель каждого из них нужно развести в литровой банке воды и тщательно перемешать, чтобы состав был однородным.

Затем раствор переливают в емкость с пульверизатором и опрыскивают растения, на котором уже появился паутинный клещ.

Это средство можно использовать и для профилактики, не дожидаясь нашествия вредителя. Оно эффективно не только от паутинного клеща, но и от тли.