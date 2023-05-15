Что делать с нарциссами после цветения, чтобы оно не оказалось последним

После цветения нарциссов необходимо срезать их цветоносы острыми продезинфицированными ножницами.

Но листья растения в это время не срезают. В них находятся питательные вещества, которые будут постепенно переходить в луковицу.

Почву под нарциссами нужно удобрить с помощью комплексной подкормки. Сухие средства следует закопать в землю, а потом полить цветник.

Очень важно, чтобы в удобрении присутствовали фосфор, калий и азот. Они обеспечат прохождение в луковице процессов, которое станет залогом пышного цветения в следующем году.