Что делать с нарциссами после цветения, чтобы оно не оказалось последним

После цветения нарциссов необходимо срезать их цветоносы острыми продезинфицированными ножницами.
Но листья растения в это время не срезают. В них находятся питательные вещества, которые будут постепенно переходить в луковицу.
Почву под нарциссами нужно удобрить с помощью комплексной подкормки. Сухие средства следует закопать в землю, а потом полить цветник.
Очень важно, чтобы в удобрении присутствовали фосфор, калий и азот. Они обеспечат прохождение в луковице процессов, которое станет залогом пышного цветения в следующем году.
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