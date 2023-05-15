Кофейная гуща в огороде: как с ее помощью оздоровить культуры и увеличить урожай

Подобные отходы с недавних пор в качестве подкормок стали использоваться все чаще. И это объяснимо: вещество содержит жизненно необходимые для культур частицы.

Плюс кофейного жмыха и в том, что данная подкормка нейтральная, она работает на любом типе грунта. В составе кофейного жмыха такие полезные для растений вещества, как К, P, A, Cu. Они положительно воздействуют на состояние культур и питают их.

Кофейная гуща также содержит объем азота, который равен его наличию в перепревшей траве. А азот, как известно, очень необходим культурам в период вегетации.

Есть там и фосфор, который усиливает процессы цветения, образования завязей. Фосфор нужен для образования корневой системы, он влияет на качество и вкус плодов.

И это еще не все: кофейные отходы насыщают землю необходимыми компонентами, повышают качество земли, привлекают в грунт живые организмы (червей).

Вопреки попыткам использовать молотый кофе, это может нанести вред растениям: грамотным все-таки считается применение именно спитого напитка. Сухой жмых не содержит кислоту, опасную для большинства растений.

Учитывая, что отходы напитка богаты азотсодержащими веществами, есть смысл использовать их в приготовлении компоста. Он ускорит созревание и будет служить преградой для заболевания растений грибком.