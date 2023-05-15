Почему опытные дачники не сжигают опавшие листья: из опада можно сделать отличное удобрение

В опавшей листве содержатся фосфор, азот, магний, калий, кальций и многие другие полезные вещества.
Собирать литья нужно вовремя, чтобы они не успели промокнуть и не начали гнить. Их следует сложить в контейнеры или пакеты и поместить в сухое место.
Самый простой способ использования опавших листьев – замульчировать ими почву. Толщина слоя должна составлять 5-10 см.
Листья можно добавлять в компост, но их соотношение с другими компонентами должно составлять 3:1.
Для улучшения состава грунта можно насыпать листья на грядки и перекопать их. Постепенно разлагаясь, опад будет обогащать почву микроэлементами.
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