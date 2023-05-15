В больнице Teddy Bear Hospital лечат плюшевых животных

С помощью кампании Университетский медицинский центр в Геттингене хочет избавить детей от страха перед посещениями врачей и больниц, как объявили организаторы.

Согласно заявлению, старейшая больница для плюшевых мишек в Германии открывает свои двери раз в год.

Дети могут отвезти своих якобы травмированных плюшевых друзей в клинику, устроенную в холле.

Затем под руководством студентов-медиков юные посетители осматривают свои мягкие игрушки и пытаются найти для них правильное лечение.

Кроме того, дети могут посетить машины скорой помощи и вертолеты экстренной медицины.